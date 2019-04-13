В пальто цвета фуксии: яркий выход Мелании Трамп

Супруга президента США Дональда Трампа каждым своим публичным выходом поражает стилем, актуальным для сегодняшних трендов. Также первая леди США любит экспериментировать с одеждой. Так, для встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и его женой Ким Джонсук вместо традиционного платья Мелания примеряла пальто.

Для встречи с президентской семьей из Южной Кореи в Белом доме Мелания надела пальто длины миди и цвета фуксии из коллекции Louis Vuitton.

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Первая леди США сделала акцент на талии черным ремнем и завершила образ туфлями на высоких каблуках Christian Louboutin. Поэтому жена Дональда Трампа на официальном мероприятии выглядела ярко.

Что интересно, во время последних выходов Мелания делает ставку именно на одежду розовых оттенков, которые удачно сочетает с вещами базового гардероба.



Мелания Трамп на встрече с президентом Южной Кореи/Getty Images



Мелания Трамп на встрече с президентом Южной Кореи/Getty Images