В пальто и на каблуках: беременная Меган Маркл ошеломила своим нарядом в Лондоне

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Беременная Меган Маркл в Лондоне
Беременная Меган Маркл в Лондоне / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская имеет превосходный вкус. Это она неоднократно доказывала во время публичных выходов. 18 декабря Меган Маркл в очередной раз продемонстрировала эффектный look в Лондоне, который привлек большое внимание общественности.

Перед новогодними праздниками беременная Меган Маркл посетила дом для пожилых людей Brinsworth House. В заведении проживают артисты, музыканты, танцоры и актеры, которые посвятили свою жизнь шоу-бизнесу. Герцогиня Сассекская, которая до замужества с принцем Гарри тоже снималась в кино, нашла общий язык с жителями Brinsworth House.

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Для такого выхода очаровательная Меган выбрала скромное светлое платье с черным узором от Brock Collection. Наряд, по информации поклонников герцогини, стоит чуточку больше тысячи долларов. Свой образ она дополнила серым стильным пальто, замшевыми  туфлями-лодочками на каблуке и клатчем. Выглядела Меган Маркл довольно скромно и одновременно эффектно.

Вагітна Меган Маркл у Лондоні
Беременная Меган Маркл в Лондоне / Getty Images

Дружина принца Гаррі
Жена принца Гарри / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл засветила стильный наряд / Getty Images

Стоит отметить, что на этот раз Меган Маркл выбрала светлый маникюр, не нарушая королевских правил. Кроме этого, герцогиня выбрала платье с милым принтом и скромным вырезом, что может свидетельствовать о том, что беременная супруга принца Гарри пытается улучшить отношения с королевой Елизаветой II. Однако эти догадки Кенсингтонский дворец в сети не комментирует.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Маркл / Getty Images

Теги: Королівська сім'я LifeStyle Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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