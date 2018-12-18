В пальто и на каблуках: беременная Меган Маркл ошеломила своим нарядом в Лондоне

Герцогиня Сассекская имеет превосходный вкус. Это она неоднократно доказывала во время публичных выходов. 18 декабря Меган Маркл в очередной раз продемонстрировала эффектный look в Лондоне, который привлек большое внимание общественности.

Перед новогодними праздниками беременная Меган Маркл посетила дом для пожилых людей Brinsworth House. В заведении проживают артисты, музыканты, танцоры и актеры, которые посвятили свою жизнь шоу-бизнесу. Герцогиня Сассекская, которая до замужества с принцем Гарри тоже снималась в кино, нашла общий язык с жителями Brinsworth House.

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Для такого выхода очаровательная Меган выбрала скромное светлое платье с черным узором от Brock Collection. Наряд, по информации поклонников герцогини, стоит чуточку больше тысячи долларов. Свой образ она дополнила серым стильным пальто, замшевыми туфлями-лодочками на каблуке и клатчем. Выглядела Меган Маркл довольно скромно и одновременно эффектно.



Беременная Меган Маркл в Лондоне / Getty Images



Жена принца Гарри / Getty Images



Меган Маркл засветила стильный наряд / Getty Images

Стоит отметить, что на этот раз Меган Маркл выбрала светлый маникюр, не нарушая королевских правил. Кроме этого, герцогиня выбрала платье с милым принтом и скромным вырезом, что может свидетельствовать о том, что беременная супруга принца Гарри пытается улучшить отношения с королевой Елизаветой II. Однако эти догадки Кенсингтонский дворец в сети не комментирует.