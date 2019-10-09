В пальто и на каблуках: Мелания Трамп начала строительство теннисного клуба возле Белого дома

Когда президент США Дональд Трамп находится в достаточно сложной ситуации, ведь угроза импичмента становится более существенной, его жена Мелания Трамп продолжает выполнять свои обязанности. Так, первая леди США дала старт строительству нового теннисного клуба на территории Белого дома.

Об этом Мелания Трамп сообщила на своей странице в инстаграме. Также жена Дональда показала в сети одни из первых снимков с мероприятия.

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Первая леди США, за стилем которой следит армия поклонников моды в сети, для события подготовила элегантный образ. Ее синее пальто стилисты дополнили туфлями-лодочками на высоком каблуке в тон.

Завершили стильный look экс-модели легкая укладка и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Я хочу объявить о начале строительства нового теннисного павильона на территории Белого дома. Это здание станет свидетельством американской мастерства и таланта. Надеюсь, что новый теннисный клуб станет отличным местом для отдыха и сбора будущих первых семей. Спасибо всем талантливым людям, причастным к этому проекту, за их преданность и поддержку,

– добавила Мелания в подписи.



Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Известно, что теннисный павильон будет площадью около 111 квадратных метров и 5 метров в высоту с медной крышей на здании. Проект клуба был лично разработан Меланией Трамп.

Жена Дональда Трампа также сообщила, что павильон будет строиться на средства из частных пожертвований.



Мелания Трамп дала старт строительству теннисного клуба возле Белого дома / Instagram / @flotus



Мелания Трамп дала старт строительству теннисного клуба возле Белого дома / Instagram / @flotus