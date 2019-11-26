В пальто от Dolce & Gabbana: Мелания Трамп показала подготовку к Рождеству

В Белом доме начали подготовку к рождественско-новогодним праздникам. По традиции, первая леди Мелания Трамп лично встретила помощников, которые привезли главную елку в президентскую резиденцию.

Как известно, в период рождественско-новогодних праздников в Белом доме пройдет несколько знаковых событий. В частности, Дональд и Мелания Трамп устроят праздничную вечеринку для представителей Конгресса и их семей и ряд официальных встреч. Поэтому первая леди США уделяет большое внимание новогоднему декору резиденции, украшая каждый из главных залов.

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25 ноября в Белый дом привезли елку, чем Мелания Трамп охотно поделилась в сети. По традиции, это сделали поставщики из Mahantongo Valley Farms, что в Пенсильвании. Дерево доставили на телеге, декорированной под новогодние праздники, поэтому обычная доставка елки стала настоящим шоу для американцев. Символ Нового года установят в Голубом зале резиденции.

Для этого выхода первая леди выбрала роскошное пальто от Dolce & Gabbana, украшенное разноцветными цветами. Черная классическая кофта, штаны и сапоги на шпильках завершили роскошный образ Мелании Трамп.



Роскошный образ Мелании Трамп / Getty Images

Интересно, что эскизы Мелания Трамп одобрила еще в июле 2019 года. Именно с тех пор ее команда работала над новогодним декором Белого дома.



Новогодний образ Мелании Трамп​ / Instagram / @flotus



Первая леди США в Вашингтоне​ / Instagram / @flotus



Мелания Трамп встретила новогоднюю елку / Instagram / @flotus

В 2017 и 2018 году Мелания Трамп продемонстрировала не менее изысканный стиль. Каждый раз первая леди делает акцент на пальто, которое имеет рождественско-новогоднюю колористику. Так, знаменитая американская модница уже успела покрасоваться не только в верхней одежде от Dolce & Gabbana, но и от Michael Kors и Calvin Klein.



Мелания Трамп в новогодних образах​ / Instagram / @melaniatrump.style