В пальто за 2 тысячи долларов: Меган Маркл поразила стильным образом

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Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл в Лондоне / Instagram / @sussexroyal

Пока у принца Уильяма и Кейт Миддлтон продолжается пакистанское турне, их родственники активно выполняют королевские обязанности в Великобритании. Так, 15 октября герцоги Сассекские посетили светское событие, где Меган Маркл засветила стильный и недешевый наряд.

Принц Гарри в сопровождении своей очаровательной супруги появился на церемонии WellChild Awards. Светское мероприятие прошло в одном из престижных отелей Лондона, а событие состоялось в поддержку тяжелобольных детей и специалистов сферы здравоохранения.

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Но не только важность события и появление герцогов Сассекских привлекли внимание журналистов LifeStyle 24, но и эффектный и стильный образ Меган Маркл. Герцогиня Сассекская предстала перед камерами в роскошном шерстяном пальто от бренда Sentaler, стоимость которого составляет около 2000 долларов. К верхней одежде Меган Маркл подобрала бюджетное платье от PAROSH, которое стоит 40 долларов и аксессуары от Montunas. Стильный образ знаменитая модница завершила любимыми туфлями-лодочками на каблуках.

Стильний вихід Меган Маркл та принца Гаррі Стильный выход Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Как известно, представители королевской семьи каждый год посещают церемонии WellChild Awards, привлекая к ней внимание всех западных СМИ. Принц Гарри помогает организации с 2007 года. Фонд стал одним из тех, кому герцоги Сассекские пожертвовали средства после рождения сына Арчи Харрисона. Поэтому во время речи внук Елизаветы II произнес трогательную речь, в которой вспомнил, как он с Меган Маркл пришел на церемонию в 2018-м, зная, что скоро и они впервые станут родителями.

"В прошлом году, когда мы с женой посещали церемонию, зная, что ожидаем появления нашего первого ребенка. Я помню, как мы сильно сжали руки во время награждения и оба подумали, что так хотим стать родителями и сделаем все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если она тоже столкнется с какими-то вызовами. И теперь, находясь здесь, мне терзает сердце, ибо только став отцом, я еще больше понимаю вас", – заявил принц Гарри.

Принц Гаррі виголосив чуттєву промову
Принц Гарри произнес чувственную речь / Instagram / @sussexroyal

Меган Маркл на церемонії в Лондоні
Меган Маркл на церемонии в Лондоне / Instagram / @sussexroyal

Герцоги Сассекські в Лондоні Герцоги Сассекские в Лондоне / Instagram / @sussexroyal

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Меган Маркл Принц Гарри
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