В пиджаке и бюстгальтере: певица Джесси Джей отметилась эпатажем на светской вечеринке

В ночь на 27 января Лос-Анджелес стал меккой всех знаменитостей, ведь в городе прошла церемония вручения премий Грэмми. По традиции, после торжеств звезды продолжили вечер на светской вечеринке. Приглашенной гостьей была и Джесси Джей, которая засветила перед журналистами бюстгальтер.

К артистке приковано внимание всех западных СМИ. Накануне Грэмми-2020 Джесси Джей возобновила отношения с Ченнингом Татумом. Пара осуществила первые публичные выходы после воссоединения и не обошла вниманием Pre-Grammy. Инсайдеры утверждают, что теперь, когда актер окончательно расторг брак, их отношения вышли на другой уровень. Поэтому весь мир ожидает, когда же Ченнинг Татум решится во второй раз пойти к алтарю и сделает предложение Джесси Джей.

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Однако романтическое появление звезд на этот раз стало предметом для обсуждения в СМИ. На вечеринку по случаю торжественной церемонии Джесси Джей выбрала весьма провокационный одежду. Артистка красовалась в сером блестящем бюстгальтере и костюме oversize. Туфли-лодочки серебристого цвета завершили look Джесси Джей. В то же время Ченнинг Татум решил отказаться от классического костюма, поэтому перед камерами появился в рубашке с коротким рукавом и брюках с топографическим принтом.



Ченнинг Татум и Джесси Джей / Getty Images

Более элегантный образ пара выбрала для вечеринки Pre-Grammy, которая прошла 26 января. Тогда Джесси Джей с удовольствием примерила элитное вечернее платье от ливанского бренда Zuhair Murad. Поддержал стиль любимой и Ченнинг Татум, который таки одел стильный костюм.



Ченнинг Татум с любимой Джесси Джей / Getty Images



Ченнинг Татум с любимой Джесси Джей / Instagram / @justjared

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Джесси Джей?Еще в апреле 2018 года Ченниг Татум объявил о разводе со своей женой Дженной Деван. Пара призналась, что уже давно были проблемы в отношениях, поэтому решение было не единолично.



Однако Ченннинг Татум одиноким был не долго: уже через несколько месяцев он пригласил на свидание певицу Джесси Джей. В сети сразу же начали травлю, думая, что именно артистка стала причиной разрыва. Однако Джесси Джей публично заявила: она бы никогда не разрушала чужую семью, поэтому их роман начался после официального объявления Ченнинга Татума о начале развода. В декабря 2019 года в СМИ появилась информация, что Татум и Джесси Джей больше не вместе. Но не прошло и месяца, как пара вновь возобновила отношения. И теперь влюбленные охотно позируют перед камерами, демонстрируя идиллию.