В пиджаке и колготах: модель Джордан Данн пришла на светское событие в провокативном образе

29-летняя британская модель Джордан Данн любит поражать поклонников эффектными выходами на красную дорожку. "Голые" платья, мини-наряды и роскошные костюмы – какой только она не представала перед камерами. Однако на днях она превзошла все ожидания фанатов.

Джордан Данн отправилась в столицу Франции, где сейчас проходит грандиозное фэшн-событие года – Неделя моды. Десятки легендарных дизайнеров прилетели в Париж, чтобы презентовать свои новинки. Кроме этого, немало звезд уже побывали на модных показах, демонстрируя свои кутюрные наряды. Однако на показе Mugler всех гостей с легкостью затмила Джордан Данн.

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Для выхода обольстительная манекенщица выбрала достаточно провокационный look. Перед сотнями камер Джордан Данн предстала в фиолетовых колготах и синем пиджаке в стиле 80-х. Знаменитая красавица решила не надевать юбку, засветив нижнее белье. Еще большую пикантность облику Джордан Данн добавляло отсутствие бюстгальтера: звезда охотно демонстрировала обнаженную пышную грудь.

Провокативный образ модель дополнила леопардовыми туфлями на каблуке и черной вуалью.



Джордан Данн в провокативном образе / Getty Images



Модель Джордан Данн / Getty Images