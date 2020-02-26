24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В пиджаке и колготах: модель Джордан Данн пришла на светское событие в провокативном образе

- Читати новину українською

29-летняя британская модель Джордан Данн любит поражать поклонников эффектными выходами на красную дорожку. "Голые" платья, мини-наряды и роскошные костюмы – какой только она не представала перед камерами. Однако на днях она превзошла все ожидания фанатов.

Джордан Данн отправилась в столицу Франции, где сейчас проходит грандиозное фэшн-событие года – Неделя моды. Десятки легендарных дизайнеров прилетели в Париж, чтобы презентовать свои новинки. Кроме этого, немало звезд уже побывали на модных показах, демонстрируя свои кутюрные наряды. Однако на показе Mugler всех гостей с легкостью затмила Джордан Данн.

Смотрите также: Невеста Виктора Павлика полностью обнажилась: фото 18+

Для выхода обольстительная манекенщица выбрала достаточно провокационный look. Перед сотнями камер Джордан Данн предстала в фиолетовых колготах и синем пиджаке в стиле 80-х. Знаменитая красавица решила не надевать юбку, засветив нижнее белье. Еще большую пикантность облику Джордан Данн добавляло отсутствие бюстгальтера: звезда охотно демонстрировала обнаженную пышную грудь.

Провокативный образ модель дополнила леопардовыми туфлями на каблуке и черной вуалью.

Джордан Данн
Джордан Данн в провокативном образе / Getty Images

Модель Джордан Данн
Модель Джордан Данн / Getty Images

Сколько людей умерло от гриппа в Украине
сегодня
Автор: Надежда Биленко
Теги: Неделя моды Эротика LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:54 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
сегодня 13:36 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Журба
сегодня 11:35 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз
25 февраля 18:35 "Дело Ричарда Джуэлла": фильм о герое, которого несправедливо обвинили в терроризме
Юлія Ліпенцева
25 февраля 17:02 Интересные биографические фильмы, которые вы могли пропустить
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук