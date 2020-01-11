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Королева Летиция пришла на официальную встречу в кожаных штанах: фото

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Королева Испании Летиция / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция в очередной раз доказала, что является иконой стиля. Во время своего очередного публичного выхода Ее Величество продемонстрировала трендовый образ с брюками из экокожи, которые решатся надеть не все модницы.

Королеву Испании часто приглашают стать участницей торжественных и официальных событий. Следовательно очаровательная Летиция каждый раз демонстрирует изысканный и непревзойденный стиль. Участие в совещании Испанской федерации редких заболеваний не стала исключением. И в этот раз Ее Величество подобрала довольно смелый наряд.

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Перед камерами журналистов Летиция предстала в обтягивающих штанах из экокожи, которые являются главным трендом этого сезона. К ним королева Испания подобрала черно-белый пиджак oversize из коллекции Uterque. Черная водолазка, клатч и туфли-лодочки от Prada на высоких каблуках завершили трендовый look знаменитой модницы.

А вот с имиджем Летиция решила не экспериментировать. Испанская королева сделала идеальную укладку волос и макияж с акцентом на глаза.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Стильний образ королеви Іспанії
Стильный образ королевы Испании / Getty Images

Это не впервые Летиция демонстрирует такой образ. В ноябре 2019 года Ее Величество с королем Филиппом VI совершили поездку в Кубу. Перед международным турне королевская чета пообщалась с журналистами на аэродроме Мадрида, где Летиция предстала в пиджаке Uterque и классических штанах черного цвета.

Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Летиция и Филипп IV в Мадриде перед взлетом на Кубу / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Летиция, королева Испании Стиль и мода
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