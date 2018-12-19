В пиджаке за 45 тысяч гривен: как Бриджит Макрон поздравляла детей с Рождеством

Первая леди Франции вместе со своим мужем Эммануэлем посетили предрождественскую вечеринку, организованную для детей. Для официального выхода Бриджит Макрон выбрала красный пиджак от Balmain за 1 500 тысячи евро.

Накануне Рождества первые леди всех стран выполняют свои непосредственные обязанности, поддерживая традиции, которые издавна были созданы их предшественниками. Так, недавно первая леди США Мелания Трамп посетила детский дом, подарив детям ощущение праздника.

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Бриджит Макрон вместе с мужем Эммануэлем стали так называемыми посланниками Санта-Клауса для детей сотрудников Елисейского дворца. Президентская чета подарила им много подарков и гостинцев, которым они были очень рады.



Бриджит и Эммануэль Макрон поздравили детей с Рождеством / Instagram / @lilithevoicekids5

Для праздничного выхода жена президента Франции выбрала пиджак яркого цвета, который ассоциируется с Рождеством. Красный двубортный жакет от Balmain, к слову, стоит 1 500 тысячи евро (= примерно 45 тысяч гривен). Бриджит объединила его с белой блузой и черными брюками. В качестве аксессуара первая леди Франции выбрала платок на шею в тон к пиджаку от Louis Vuitton.



Бриджит Макрон в пиджаке от Balmain / Instagram / @brigittemacronnews