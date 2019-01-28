В пижамном комбинезоне и с бриллиантовым ожерельем: Бейонсе поразила стильным образом
37-летняя певица – любительница экстравагантных нарядов и сценических образов. Так накануне Бейонсе очаровала поклонников необычным образом, в котором соединила свободный стиль наряда и дорогие украшения.
Знаменитая R&B-исполнительница покорила своих поклонников новой серией фото, которые опубликовала на своей странице в Instagram.
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37-летняя Бейонсе позировала перед камерой в стильном образе, сочетая детали разного стиля. На фотографиях певица предстала в шелковом пижамном комбинезоне нежно-персикового цвета в черный горошек.
Полупрозрачные рукава были украшены рюшами и черными лампасами. Спортивный стиль комбинезону добавляли спортивные манжеты на рукавах и штанах. Свободный образ певица дополнила белыми кроссовками и черно-белой сумкой от Louis Vuitton.
Однако наибольшее внимание привлекли украшения Бейонсе. Она надела сразу несколько массивных аксессуаров, среди которых ожерелье из белых и зеленых бриллиантов, а также несколько колец.
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce
Бейонсе / Instagram / @beyonce
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