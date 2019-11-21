В платье без нижнего белья: Бритни Спирс показала смешное видео со своими собаками

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Бритни Спирс / Коллаж LifeStyle 24

37-летняя певица Бритни Спирс, которая стала жертвой критики в сети из-за поведения и стиля одежды, которые являются более подходящими для 18-летних девушек, в который раз ошарашила поклонников в сети своим роликом.

Бритни опубликовала новое видео на своей странице в инстаграме. На нем Спирс появилась в желтом платье с цветочным принтом и глубоким декольте, которое она надела без нижнего белья.

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В ролике звезда снялась вместе со своими двумя собаками – мальтийской болонкой и йоркширским терьером.

"Весело провожу время с моими детьми", – добавила в подписи артистка.

Но не все поклонники положительно отреагировали на фотографии. Один из пользователей отметил: "Я думал, она говорит о своих сыновьях". С этим комментарием согласилось многие, добавив, что "кто-то должен был это сказать Бритни".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

 

Кроме того, Бритни записала короткий ролик со своим молодым возлюбленным Сэмом Асгари.

Когда вы заботитесь о том, что говорят или делают другие, вы проиграете! Единственное, что для нас важно, это мы... и еда. Поэтому мы сейчас действительно побеждаем,
– добавил в подписи 25-летний бойфренд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sam Asghari (@samasghari)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Бритни Спирс
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