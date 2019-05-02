В платье цвета неба: королева Елизавета II организовала торжественный прием

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Королева Елизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / www.gettyimages.com

Британская королева Елизавета II в 93 года продолжает поражать общественность яркими образами. На днях Ее Величество провела в Букингемском дворце торжественный прием, на который пришла в элегантном голубом платье.

 

Елизавета II не только участвует в светских и торжественных мероприятиях Великобритании, но и организует знаковые встречи в своей резиденции. Так, на днях в Букингемском дворце состоялась анонсированная аудиенция с послом Эквадора Гайме Марчану Ромеро и Верховным комиссаром Бангладеша Сайда Муна Таснимом, которые пришли к Ее Величеству в сопровождении своих очаровательных жен.

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Для особой встречи с высокопоставленными должностными лицами королева тщательно подготовилась, подобрав изысканную и элегантную одежду. Перед гостями Ее Величество предстала в голубом платье прямого кроя, которое имело белую цветочную отделку на талии. Нежный образ Елизавета II дополнила любимыми украшениями из жемчуга.

По традиции, королева не забыла и о маленькой сумочке от Launer и обуви на устойчивых каблуках. Завершить look Елизавета II решила аккуратной укладкой волос и бордовой помадой.

Королева Єлизавета ІІ під час офіційного прийому
Королева Елизавета II во время официального приема / Getty Images

Ефектний образ Єлизавети ІІ
Эффектный образ Елизаветы II / Getty Images

Согласно фото, Ее Величество имела отличное настроение и с улыбкой встречала гостей Букингемского дворца. А уже за закрытыми дверями Елизавета II провела запланированную беседу.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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