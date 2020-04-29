24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В платье-халате: Беременная Джамала очаровала сеть стильным образом

- Читати новину українською
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская исполнительница Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии на карантине и делиться новыми яркими образами. На днях она распространила серию очаровательных фото, на которых предстала в платье-халате.

Победительница Евровидения-2016 в изоляции не унывает. Она играет с сынишкой Эмиром, устраивает онлайн-концерт и щеголяет стильными образами. Ее личная страница в инстаграме наполнена красивыми фотографиями с домашних фотосъемок.

Читайте также: В облегающем платье с декольте: Джамала призналась, как переносит вторую беременность

Джамала не перестает поражать поклонников нежными аутфитами во время второй беременности. На очередных снимках певица предстала в черном платье-халате с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Дополнила наряд чокером черного цвета.

Завершила карантинный образ сияющим макияжем с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. На ее лице сияет невероятная улыбка, излучающая солнце и тепло.

Джамала
Джамала в черном платье-халате / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала позирует у фортепиано / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Беременная Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Джамала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Романтические фильмы о танцах, которые вдохновляют
сегодня , 16:33 Романтические фильмы о танцах, которые вдохновляют
Юлія Михайлова
История любви Джиджи Хадид и Зейна Малика: красноречивые фото влюбленных
сегодня , 15:40 История любви Джиджи Хадид и Зейна Малика: красноречивые фото влюбленных
Юлія Турелик