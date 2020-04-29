В платье-халате: Беременная Джамала очаровала сеть стильным образом
Украинская исполнительница Джамала продолжает устраивать домашние фотосессии на карантине и делиться новыми яркими образами. На днях она распространила серию очаровательных фото, на которых предстала в платье-халате.
Победительница Евровидения-2016 в изоляции не унывает. Она играет с сынишкой Эмиром, устраивает онлайн-концерт и щеголяет стильными образами. Ее личная страница в инстаграме наполнена красивыми фотографиями с домашних фотосъемок.
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Джамала не перестает поражать поклонников нежными аутфитами во время второй беременности. На очередных снимках певица предстала в черном платье-халате с очаровательным принтом в виде белых лебедей. Дополнила наряд чокером черного цвета.
Завершила карантинный образ сияющим макияжем с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. На ее лице сияет невероятная улыбка, излучающая солнце и тепло.
Джамала в черном платье-халате / Instagram / @jamalajaaa
Джамала позирует у фортепиано / Instagram / @jamalajaaa
Беременная Джамала / Instagram / @jamalajaaa