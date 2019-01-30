В платье и на каблуках: Меган Маркл очаровала нежным образом для театра

Беременная герцогиня Сассекская продолжает покорять мир нежными образами. В среду, 30 января, Меган Маркл засветила светлое платье, которое потрясло сеть.

Очаровательная Меган Маркл, которая весной впервые станет мамой, не прекращает появляться на публике. Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр, расположенный в живописном районе Лондона на берегу Темзы.

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Это впервые Меган Маркл пришла в заведение в роли нового патрона, поэтому сперва приняла участие в организованной экскурсии. Для нее театральная среда очень родная, ведь до замужества жена принца Гарри была актрисой. Представители Национального театра радушно встретили герцогиню Сассекскую, а их ученики показали мини-спектакль для беременной знаменитости.

A fantastic performance at @NationalTheatre inspired by War Horse by schoolchildren from Edith Neville Primary School in Camden, which was created to mark the centenary of Armistice Day. pic.twitter.com/A2TLnWflwW — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 30 січня 2019 р.

Для светского выхода очаровательная Меган Маркл одела светлое платье от Brandon Maxwell, которое подчеркнуло ее беременный живот. Одежду она дополнила брендовым пиджаком такого же цвета и обувью на каблуке. Стильный маленький клатч с золотыми вставками от Carolina Herrera завершил образ герцогини Сассекской.

На этот раз представительница Букингемского дворца решила собрать свои роскошные волосы в элегантную прическу. Лаконичный макияж дополнил нежный look Меган Маркл.



Меган Маркл в Лондоне / Getty Images



Меган Маркл на экскурсии по Национальному театру / Twitter / @KensingtonRoyal



Беременная герцогиня Сассекская / Twitter / @KensingtonRoyal



Меган Маркл стала патроном Национального театра / Twitter / @KensingtonRoyal



Меган Маркл очаровала нежным образом / Twitter / @KensingtonRoyal



Беременная Меган Маркл пообщалась с молодыми актерами / Twitter / @KensingtonRoyal

Ранее королева Елизавета II передала Меган Маркл два своих патронажа – Королевский национальный театр и Ассоциация университетов Содружества (Association of Commonwealth Universities). В последний день января герцогиня Сассекская совершит первый визит в ACU и узнает о проблемах образования. Кроме этого, жена принца Гарри отныне занимается благотворительными проектами Smart Works и Mayhew. Организации помогают женщинам трудоустроиться и заботятся о бездомных людях и животных.