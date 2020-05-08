24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В платье из купюр: Аманда Голден поразила эффектным образом

- Читати новину українською
Аманда голден в платье из купюр
Аманда голден в платье из купюр / Фото: Getty Images

Известная британская телеведущая и актриса Аманда Голден появилась на публике в эффектном и ярком аутфите. Она приехала на работу в платье из купюр.

Аманда работает на одной из лондонских радиостанций, где ведет собственное шоу. Она решила сделать очередной эксперимент со стилем и пришла на работу в экстравагантном платье.

Читайте также: Тренды весны 2020: что мы будем надевать в этом сезоне

Утром Голден отправилась на студию Global Radio в Лондоне, где она является ведущей шоу Heart FM Breakfast.

Для очередного рабочего дня она надела пышное платье с разрезом на тонких бретелях и со шлейфом. Наряд вызвал немалый интерес у публики, ведь был создан из денежных купюр. Соединила его с босоножками бежевого цвета на каблуке.

Дополнила образ тонкой золотой подвеской. Волосы знаменитость уложила в локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и розовой помадой на губах. Маникюр у звезды был бордового цвета.

Аманда Голден
Аманда Голден в платье из купюр / Фото: Getty Images

Аманда Голден
Аманда Голден приехала на работу в эффектном платье / Фото: Getty Images

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
сегодня , 12:18 Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Квітослава Туз
5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
сегодня , 11:30 5 фильмов о Второй мировой войне, которые перенесут в трагическое прошлое
Єлизавета Герасимюк
День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
сегодня , 10:53 День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
Анастасія Ковач-Петрушенко