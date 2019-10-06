В платье из металла: 45-летняя Пенелопа Крус посетила Нью-Йоркский кинофестиваль
Актриса Пенелопа Крус занимается сейчас промокампанией фильма "Осиная сеть" (Wasp Network), режиссером которого выступил Оливье Ассаяс.
Зажигательная Пенелопа Крус посетила премьеру фильма на Нью-Йоркском кинофестивале. Для красной дорожки актриса примерила яркое платье любимого бренда Chanel.
Читайте также: Как стильно носить красный жакет: casual-образ от Пенелопы Крус
Черное платье без бретелек было украшено золотой и серебряной аппликацией с металлическим эффектом. Образ Крус дополнил золотым клатчем. Стилисты Пенелопы распустили ее ровные волосы, а также сделали легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту испанки.
В ленте "Осиная сеть" речь идет об истории группы кубинских сотрудников антитеррористической разведки, которые были арестованы в США в сентябре 1998 года и осуждены за несколько преступлений.
Пенелопа Крус / Getty Images
Пенелопа Крус / Getty Images
Выбор редакции
-
Доверять нельзя ревновать: Потап рассказал, что думает об обнаженных снимках Насти Каменскихсегодня , 14:33
-
Украинский дизайнер Андре Тан впервые показал свою коллекцию в Париже: фото5 октября , 17:37
-
Я стала ничтожной, – Анджелина Джоли впервые заговорила о разводе с Брэдом Питтом5 октября , 13:29