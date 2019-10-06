В платье из металла: 45-летняя Пенелопа Крус посетила Нью-Йоркский кинофестиваль

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / www.gettyimages.com

Актриса Пенелопа Крус занимается сейчас промокампанией фильма "Осиная сеть" (Wasp Network), режиссером которого выступил Оливье Ассаяс.

Зажигательная Пенелопа Крус посетила премьеру фильма на Нью-Йоркском кинофестивале. Для красной дорожки актриса примерила яркое платье любимого бренда Chanel.

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Черное платье без бретелек было украшено золотой и серебряной аппликацией с металлическим эффектом. Образ Крус дополнил золотым клатчем. Стилисты Пенелопы распустили ее ровные волосы, а также сделали легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту испанки.

В ленте "Осиная сеть" речь идет об истории группы кубинских сотрудников антитеррористической разведки, которые были арестованы в США в сентябре 1998 года и осуждены за несколько преступлений.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Пенелопа Крус Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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