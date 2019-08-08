В платье лазурного цвета: Аманда Сейфрид примерила роскошный образ от Chloe в Нью-Йорке

Во вторник, 6 июля, голливудскую актрису Аманду Сейфрид и ее домашнего любимца Финна папарацци заметили у входа на студию, где снимается американское вечернее ток-шоу "Позднее шоу со Свитеном Кольбером".

Как известно, актриса в течении последних выходов представляет фильм "Невероятный мир глазами Энцо", в котором она сыграла главную роль. Для выхода Аманда Сейфрид надела роскошное длинное платье лазурного оттенка, которое украшено вышивкой с черными цветами.

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Для элегантного платья актриса подобрала не менее яркую обувь – голубые босоножки с оранжевыми вставками на высоких каблуках.

Макияж также был идеально подобран к "аутфиту": голубовато-серые тени сделали акцент на глазах блондинки.



Аманда Сейфрид и ее собака Финн / Getty Images



Аманда Сейфрид и ее собака Финн / Getty Images



Аманда Сейфрид / Getty Images



Обувь Аманды Сейфрид / Getty Images

В этот же день Аманда Сейфрид засветила еще один эффектный образ от Burberry перед объективами фотографов. Женщина примерила роскошное платье-рубашку травяного оттенка и бежевые туфли на высоких каблуках.



Аманда Сейфрид и ее собака Финн / Getty Images