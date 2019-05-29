В платье от Calvin Klein: какой наряд выбрала Мелания Трамп для возвращения в США

Президентская чета США Дональд и Мелания Трамп завершили ряд официальных выходов в Японии и вернулись домой, в Вашингтон. Для появления перед американскими папарацци первая леди выбрала лаконичный наряд от отечественного бренда.

Несколько дней подряд Мелания Трамп очаровывала поклонников появлениями перед публикой, для которых выбирала невероятно элегантные образы. Однако командировка подошла к концу и накануне, 28 мая, первая леди США вместе со своим мужем Дональдом Трампом вернулась в Вашингтон.

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Вертолет президентской четы приземлился на территории Белого дома, рядом с которым их уже ждали американские журналисты. Перед камерами 49-летняя Мелания Трамп предстала в скромном платье от Calvin Klein, длина которого достигала ниже колена. Акцент, как всегда, был сделан на талию стройной американки, а пышная юбка лишь подчеркнула ее женственную фигуру. Образ довершили туфли-лодочки от Manolo Blahnik, в которых она часто выходит на публику летом.



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images