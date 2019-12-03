В платье-пуховике: актриса Шейлин Вудли удивила образом на красной дорожке

Голливудская актриса Шейлин Вудли, наиболее известная по ролям в сериале "Большая маленькая ложь" и "Дивергент", сумела поразить публику своим нарядом. Для торжественной церемонии она подобрала платье-пуховик.

2 декабря в г. Лондоне состоялась торжественная церемония The Fashion Awards 2019. Торжественное событие состоялось в королевском Albert Hall, потому на красной дорожке можно было увидеть немало голливудских звезд и знаменитых моделей. Однако всех их сумела затмить 28-летняя Шейлин Вудли.

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На популярное мероприятие актриса выбрала синее платье-пуховик из капсульной коллекции Moncler Genius. Наряд был вечерним, поэтому журналисты не сумели увидеть, какую обувь подобрала Шейлин Вудли. Кроме этого, необычное дизайнерское платье было украшено накидкой с капюшоном, что выглядело очень эффектно. Шэйлин собрала волосы в прическу, чтобы все участники церемонии смогли рассмотреть ее наряд.



Актриса Шейлин Вудли​ / Getty Images



Шейлин Вудли в платье-пуховике / Getty Images

Звезда "Дивергента" – не единственная, кто предстал в наряде от бренда Moncler Genius. Эфиопская модель Лия Кебеде красовалась на торжественной цермонии в юбке-пуховике и белой футболке.



Модель Лия Кебеде в Лондоне​ / Instagram / @liyakebede