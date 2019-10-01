В платье-рубашке цвета хаки: Меган Маркл осуществила стильный выход во время африканского тура

Герцогиня Сассекская Меган Макрл в рамках африканского тура во вторник, 1 октября, посетила некоммерческую организацию ActionAid в Йоханнесбурге.

Утром Меган Маркл посетила местный университет, где провела лекцию для женщин. Впоследствии жена принца Гарри заглянула в организацию ActionAid, целью которой является борьба с бедностью и несправедливостью во всем мире. Герцогиня Сассекская приняла участие в дискуссии о гендерном насилии.

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Уже 2 октября африканский тур Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи завершится. Большую часть своих выступлений Маркл посвятила проблемам, с которыми сталкиваются женщины в Южной Африке, среди них – насилие и дискриминация на основе пола. Таким образом женщина не скрывает своей феминистической позиции.



Меган Маркл / Getty Images

Для официального выхода Меган примерила платье-рубашку темно-зеленого оттенка с поясом, который делает акцент на талии. Интересно то, что экс-актриса уже появлялась в похожих платьях. По словам модного эксперта Рошель Уайт, как пишет Express, герцогиня Сассекская выбрала несколько похожих "аутфитов" из-за того, что они идеально смотрятся на любой фигуре.

"Лучше всего в этих платьях-рубашках – это то, что они подходят под фигуры многих людей", – отметила Рошель Уайт.



​Меган Маркл / Getty Images

Добавим, африканский тур является важным не только для супругов, но и для Великобритании. Именно Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций организовало поездку.



​Меган Маркл / Getty Images