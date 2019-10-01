В платье-рубашке цвета хаки: Меган Маркл осуществила стильный выход во время африканского тура

7 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Макрл в рамках африканского тура во вторник, 1 октября, посетила некоммерческую организацию ActionAid в Йоханнесбурге.

Утром Меган Маркл посетила местный университет, где провела лекцию для женщин. Впоследствии жена принца Гарри заглянула в организацию ActionAid, целью которой является борьба с бедностью и несправедливостью во всем мире. Герцогиня Сассекская приняла участие в дискуссии о гендерном насилии.

Читайте также: Меган Маркл провела лекцию для женщин в университете в Южной Африке: что надела герцогиня

Уже 2 октября африканский тур Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи завершится. Большую часть своих выступлений Маркл посвятила проблемам, с которыми сталкиваются женщины в Южной Африке, среди них – насилие и дискриминация на основе пола. Таким образом женщина не скрывает своей феминистической позиции.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Для официального выхода Меган примерила платье-рубашку темно-зеленого оттенка с поясом, который делает акцент на талии. Интересно то, что экс-актриса уже появлялась в похожих платьях. По словам модного эксперта Рошель Уайт, как пишет Express, герцогиня Сассекская выбрала несколько похожих "аутфитов" из-за того, что они идеально смотрятся на любой фигуре.

"Лучше всего в этих платьях-рубашках – это то, что они подходят под фигуры многих людей", – отметила Рошель Уайт.

Меган Маркл
​Меган Маркл / Getty Images

Добавим, африканский тур является важным не только для супругов, но и для Великобритании. Именно Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций организовало поездку.

Меган Маркл
​Меган Маркл / Getty Images

blog_ava
Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
сегодня
9808
Теги: LifeStyle Стиль и мода Африка Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
сегодня 16:08 Том Круз в Украине: подборка фильмов актера, которые стоит посмотреть
59
Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
сегодня 13:00 Я одержим тем, что делаю, – эксклюзивное интервью с Максом Кидруком
Ірина Буртик 45
Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
сегодня 12:30 Музыкальные новинки сентября: 10 альбомов и песен, которые нельзя пропустить
Олена Булан 124
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
сегодня 11:10 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
72
Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
30 сентября 17:30 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
Юлія Гілей 212
Новости
Больше новостей
Залиште відгук