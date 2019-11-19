В платье с цветами и кожаной куртке: королева Испании Летиция осуществила светский выход

Во вторник, 19 ноября, испанская королева Летиция вместе со свое свекровью королевой Софией осуществила публичный выход в Мадриде.

Важнейшие женщины в жизни испанского короля Филиппа VI подготовили яркие наряды для выхода в свет. Так, экс-журналистка Летиция выбрала изысканное розовое платье-миди в мелкий цветочный принт коричневого цвета.

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Стилисты королевы Испании подобрали ей классические туфли-лодочки на каблуке, кожаную куртку и клатч в тон узорам на платье. Также женщина подчеркнула стройную фигуру в объемном наряде ремешком на талии.

Мама короля Испании поразила не менее эффектным "аутфитом". 81-летняя София выбрала темные широкие брюки и цветную блузку, которую дополнил жакет цвета фуксии. Такой смелый цвет стал прекрасным решением для свекрови Летиции, который превратил образ в очень актуальное и свежее сочетание.



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция и королева София / Getty Images