В платье с цветочной вышивкой: королева Испании Летиция осуществила публичный выход

Королева Испании Летиция, которую считают иконой стиля, пришла на прием, организованный для победителей премии Принцессы Астурийской.

Вместе с Летицией был ее муж король Филипп VI и две дочери – Леонор и София. Мероприятие состоялось в отеле Reconquista в Овьедо.

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Для выхода испанская королева примерила серое платье-миди с вышитыми цветами и бантом на шее. Платье Летиция выбрала из коллекции испанского бренда Pertegaz.

Завершили образ экс-журналистки классические черные лодочки на каблуках. Также стилисты собрали волосы жены Филиппа VI в лаконичный хвост, чтобы прическа не отвлекала внимания от оригинального наряда.



Королева Испании Летиция с дочерью​ / Getty Images



Испанская королевская семья / Getty Images