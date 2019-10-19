В платье с цветочной вышивкой: королева Испании Летиция осуществила публичный выход
Королева Испании Летиция, которую считают иконой стиля, пришла на прием, организованный для победителей премии Принцессы Астурийской.
Вместе с Летицией был ее муж король Филипп VI и две дочери – Леонор и София. Мероприятие состоялось в отеле Reconquista в Овьедо.
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Для выхода испанская королева примерила серое платье-миди с вышитыми цветами и бантом на шее. Платье Летиция выбрала из коллекции испанского бренда Pertegaz.
Завершили образ экс-журналистки классические черные лодочки на каблуках. Также стилисты собрали волосы жены Филиппа VI в лаконичный хвост, чтобы прическа не отвлекала внимания от оригинального наряда.
Королева Испании Летиция с дочерью / Getty Images
Испанская королевская семья / Getty Images
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