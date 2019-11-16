В платье с декольте и разрезом: беременная Дженна Деван поразила эффектным образом

Бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Деван, которая беременна вторым ребенком от бойфренда Стива Кази, посетила ежегодное освещение рождественской елки в торговом центре The Americana at Brand в Калифорнии.

На мероприятии, которое состоялось 14 ноября, беременная вторым ребенком Дженна Деван поразила горячим образом.

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Для выхода бывшая жена Ченнинга Татума надела красивое темно-синее платье, которое подчеркнуло не только округлившийся живот актрисы, но и ее роскошную фигуру.

Вечернее платье Деван с откровенным декольте и разрезом от бедра было также украшено черным кружевом на талии, манжетах и на груди.

Добавим, уже вскоре Дженна должна родить малыша. Ее любимый Стив Кази ранее намекнул, что у них может родиться мальчик.

"Я даже не могу начать описывать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью", – поделился мужчина социальных сетях.



Дженна Деван / Getty Images



​Дженна Деван / Getty Images