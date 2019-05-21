В платье с ярким принтом: королева Испании приняла участие в торжественной церемонии

Испанская королева Летиция не спешит отправляться на отдых, а продолжает активно участвовать в светских и официальных мероприятиях. На днях Ее Величество пригласили на ежегодную церемонию, где она предстала перед камерами в стильном платье с синим принтом.

В понедельник, 20 мая, в Мадриде состоялась 11-я церемония вручения наград Banco Santander' Awards. Ежегодно премию получают социальные проекты, которые помогают людям, подверженным риску социальной изоляции. Победители получат не только престижную награду, но и финансовую поддержку от Сантандер Банка.

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Но не только социальной важностью привлекла внимание мировых СМИ церемония Banco Santander' Awards. Среди приглашенных гостей торжественного события была известная испанская модница – королева Летиция. Ее Величество, как всегда, продемонстрировала стильный и элегантный образ, который приковал внимание всех участников мероприятия.

Для торжественного события 46-летняя представительница королевской семьи подобрала белое платье с синим принтом и длинными рукавами. Наряд из коллекции бренда Sandro подчеркнул стройную фигуру королевы Летиции и гармонично подходил к событию. По традиции, Ее Величество взяла небольшой клатч и туфли-лодочки. Выглядела королева Летиция роскошно.



Королева Летиция в Мадриде / Getty Images



Испанская королева на торжественной церемонии / Getty Images

Внимательные пользователи сети заметили, что королева Летиция выбрала платье, похожее на наряд Кейт Миддлтон, которая была на открытии выставки в Саду дикой природы (Chelsea Flower Garden). Образы двух представительниц королевской семьи не просто назвали похожими, а предположили, что у них общие стилисты.



Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal