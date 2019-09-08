В платье с немалым декольте: Тина Кароль поразила образом на " Танцах со звездами"

Украинская певица Тина Кароль согласилась стать постоянной ведущей проекта "Танцы со звездами 2019". Поэтому каждый раз поп-дива выходит на паркет в сопровождении Юрия Горбунова, демонстрируя роскошные образы. Однако иногда платья Тины Кароль выглядят несколько пикантно.

В третьем эфире "Танцев со звездами 2019" артистка вышла на паркет в роскошном вечернем наряде с блеском. Платье Тины Кароль имело стильный шлейф и подчеркивало стройную фигуру звезду. Однако все зрители обратили внимание на зону декольте: платье пикантно обнажало ее грудь и демонстрировало отсутствие нижнего белья.

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К такому горячему образу Тина Кароль подобрала обувь на каблуке. Романтическое волнистые волосы и макияж с акцентом на красные губы завершили look артистки.

Ранее Тина Кароль тоже потрясала зрителей роскошными образами. Так, в дебютном выпуске она предстала перед камерами в серебристом платье с большим разрезом на ноге, а во втором – в черном платье с прозрачным блестящим низом.

"Танцы со звездами"

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.

Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.