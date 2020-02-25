В платье с необычным цветочным принтом: Мелания Трамп осуществила официальный выход в Индии

Президентская чета США находится в многодневном международном турне в Индии. Дональд и Мелания Трамп уже успели сделать несколько официальных выходов и принять участие в политических встречах. 25 февраля не стал исключением, ведь график президента и первой леди очень насыщенный.

Супруги посетили мемориал Махатмы Ганди, который расположен в Дели. Там Дональд и Мелания Трамп почтили память лидера индийского национально-освободительного движения, подбросив лепестки ярких цветов в воздух. Событие проходило с участием десятков камер, поэтому соответствующие фото уже распространили в сети.

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Интересно, что для этого выхода Мелания Трамп выбрала эффектное платье с необычным принтом и поясом. Знаменитая модница красовалась в белом наряде с яркими небольшими цветами. Поэтому только вблизи можно было разглядеть, какой орнамент украшал одежду первой леди США. Учитывая традиции Индии, платье считают символическим именно для этого выхода, ведь даже в одежде Мелания Трамп по-особенному учла культуру страны.

Это не первая достопримечательность, которую посетили Дональд и Мелания Трамп. 24 февраля супруги побывали в знаменитом Тадж-Махале. Президент признался журналистам, что его визит дебютный, хоть он и был наслышан о мавзолее-мечети. Американские чиновники не сдерживали своего восторга от увиденного. Особенно Тадж-Махал поразил Маланию, которая назвала его "самым красивым и замечательным".