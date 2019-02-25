В платье с разрезом: женщина-супергерой Бри Ларсон сияет на красной дорожке церемонии Оскар-2019

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Бри Ларсон
Бри Ларсон / www.gettyimages.com

91 церемония награждения кинопремии Оскар-2019 начнется 25 февраля в 3:00 (по киевскому времени). Во время церемонии награждения выберут победителей в 24 номинациях, а пока у звезд другая борьба – кто роскошнее всего будет выглядеть на красной дорожке.

Голливудская актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную роль в фантастическом супергеройском фильме "Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel, для выхода на красную дорожку церемонии Оскар-2019 надела длинное блестящее платье с соблазнительным разрезом на ноге и закрытым декольте.

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Образ Бри завершили серебряные босоножки на каблуке и легкая укладка. Что интересно, визажисты Ларсон сделали ей ненасыщенный макияж, поэтому звезда блеснула не только ярким платьем, но и природной красотой.

Добавим, в 2019 году на грандиозной церемонии Оскар-2019 впервые за последние 30 лет не будет ведущего. В конце 2018 года комик Кевин Харт со скандалом отказался от поста ведущего из-за гомофобных публикаций в Twitter. По словам актера, когда-то он публиковал "твиты", которые могли бы оскорбить ЛГБТ-сообщество. Поэтому он решил отказаться от роли ведущего на долгожданном действе. Из-за этого золотые статуэтки будут вручать голливудские актеры, которые не заявлены в номинациях.

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брі ларсон
Бри Ларсон / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cinestera (@cinestera)

 

 

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Теги: Голливуд Оскар-2019 LifeStyle Стиль и мода Награды Новости LifeStyle Оскар
Источник: LifeStyle 24
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