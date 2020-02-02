В платье с вышивкой: Кейт Миддлтон поразила выходом на церемонии BAFTA

В воскресенье, 2 февраля, в Лондон приехали десятки голливудских звезд, чтобы побороться за престижную награду BAFTA-2020. Кинособытие не обошли вниманием представители британской королевской семьи. По традиции, церемонию посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Сотни звезд, вспышки камер и роскошные наряды на красной дорожке – в Лондоне прошла первая часть церемонии BAFTA-2020. После организаторов в зал королевского Альберт-холла зашли приглашены актеры и режиссеры. А вот последними на красную дорожку пришли гости, без которых шоу не начинается – представители монархии.

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Традиционно на церемонию пришли принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые поздравили всех участников и номинантов. Но наибольшее внимание журналистов привлекло платье герцогини Кембриджской.

Для этого особого выхода Кейт Миддлтон выбрала светлое вечернее платье с золотистой вышивкой в ​​восточном стиле. Наряд от Alexander McQueen прекрасно подчеркнул стройную фигуру британской красавицы. А вот еще большей элегантности герцогини Кембриджской добавила прическа, которые жене принца Уильяма сделали ее личные стилисты. Маленький клатч и украшения от королевской семьи завершили look потрясающей Кейт.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на BAFTA-2020 / Getty Images



Герцоги Кембриджские / Getty Images

Интересно, что именно в этом наряде Кейт Миддлтон уже красовалась на церемонии BAFTA. В 2012 году она также пришла в бело-золотистом платье, покорив зрителей шоу. Поэтому и в 2020 году наряд выглядел великолепно.

Архивное фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма