В платье-тренче: стильная Меган Маркл встретилась со вдовой Нельсона Манделы – президента ЮАР

В среду, 2 октября, принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые завершают африканский тур, встретились со вдовой бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы – Грасой Машел.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые путешествуют со своим 4-месячным сыном Арчи, встретились со вдовой Нельсона Манделы Грасой Машел в Йоханнесбурге в последний день своего путешествия по Африке.

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Для встречи экс-актриса, которая попала в топ-500 самых влиятельных людей в сфере моды по версии издания Business of Fashion, надела стильное платье-миди, которое сделано в виде тренча из коллекции House of Nonny, стоимость которого 820 долларов. Добавим, что в похожем платье Маркл несколько раз появлялась на официальных мероприятиях, а также одевала схожий наряд для первого публичного выхода перед журналистами после рождения первенца.

Дополнили "аутфит" Меган пояс в тон, который сделал акцент на ее талии, и нюдовые туфли-лодочки на каблуках. Стилисты аккуратно собрали волосы супруги принца Гарри в пучок и завершили beauty-look легким макияжем в натуральных тонах.

Граса Машел выглядела не менее эффектно в макси-платье голубого цвета с цветочным принтом.

Как пишет издание Daily Mail, тур герцога и герцогини Сассекских закончится, когда они встретятся с президентом Южно-Африканской Республики Матамелой Сирилом Рамафосой и первой леди Тшепо Мотцепе.



​Меган Маркл, принц Гарри и Граса Машел / Getty Images



​Меган Маркл и Граса Машел / Getty Images



Меган Маркл, принц Гарри и Граса Машел / Getty Images