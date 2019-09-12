В платье за 10 тысяч долларов: Дженнифер Лопес повторила образ Селин Дион

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес в очередной раз поразила мир своим эффектным нарядом. На красной дорожке она засветилась в платье, как у Селин Дион.

12 сентября в Украине состоялась премьера фильма "Стриптизерши". Еще перед первыми показами кинолента стала одной из самых ожидаемых в мире, поэтому актрисы, которые сыграли главные роли, оказались в эпицентре всех светских новостей.

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Дженнифер Лопес, которая в фильме сыграла организатора аферы, на днях призналась, что из-за ажиотажа вокруг премьеры ее график расписан едва не по минутам. Звезда ежедневно участвует в интервью, радиоэфирах, популярных шоу, пресс конференциях, вечеринках и выходах на красную дорожку. В таком плотном графике актриса нашла время для программы на радиостанции SiriusXM, где она появилась 11 сентября.

Перед камерами роскошная Дженнифер Лопес появилась в миниплатье, декорированном перьями и стразами. Эффектное платье актриса выбрала из кутюрной коллекции Valentino, а его стоимость, по данным западных СМИ, достигает 10 тысяч долларов. Свой образ Дженнифер Лопес дополнила обувью на высоких каблуках и заплетенными волосами в хвост.



Дженнифер Лопес в мини-платье / Фото: Getty Images

Однако такой гламурный образ уже хорошо известен журналистам. В июле 2019 года в таком же наряде успела засветиться 51-летняя Селин Дион. В стильном платье она пришла на показ лимитированной коллекции Valentino во время Недели моды в Париже, поэтому выбор ее образа был довольно символичным. Журналисты сделали десятки ярких фото Селин Дион, которая не скрывала своего восторга от такого внимания.



Селин Дион в Париже / Getty Images