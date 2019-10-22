В платье за 50 долларов: Меган Маркл осуществила светский выход – фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вечером, 22 октября, посетила открытие ежегодного саммита One Young World в Лондоне. Это первый официальный выход бывшей актрисы после премьеры документального фильма под названием "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey).

Мероприятие прошло в Альберт-холле, где Меган Маркл присоединилась к другим гостям церемонии. Жена принца Гарри до свадьбы брала несколько раз участие в работе саммита, а в 2019 году она приехала туда в качестве вице-президента благотворительной организации The Queens Commonwealth Trust.

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На странице в Инстаграме представители герцогов Сассекских сообщили, что Меган Маркл проведет дискуссию с несколькими молодыми лидерами о проблемах гендерного равенства.

 

На мероприятие герцогиня Сассекская прибыла без мужа. Стилисты одели Меган Маркл в фиолетовое платье длины миди с небольшим разрезом для ноги. Платье было из коллекции бренда Babaton, который является достаточно демократичным. Сейчас такое же наряд можно приобрести со скидкой всего за 50 долларов.

Свой образ жена принца Гарри завершила синими туфлями-лодочками на высоком каблуке и голливудской укладкой.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
​Меган Маркл / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Королівська сім'я Новости LifeStyle Меган Маркл LifeStyle
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