В платье за 6 тысяч долларов: Мелания Трамп ошеломила образом на торжественном ужине

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Дональд и Мелания Трамп
Дональд и Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Президент и первая леди США все чаще демонстрируют на публике нежные чувства. Так, во время ежегодного ужина Исторической ассоциации Белого дома Дональд и Мелания Трамп показали нежные объятия и поцелуи.

Как известно, ежегодно в Восточной зале резиденции президента США устраивают знаковое мероприятие – ужин в честь Исторической ассоциации. Эту некоммерческую организацию основала в 1961 году тогдашняя первая леди США Жаклин Кеннеди. Поэтому ежегодно главы Белого дома отмечают годовщину создания торжественным ужином.

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Дональд и Мелания Трамп решили не нарушать традиций. К приглашенным гостям они вышли в роскошных и элегантных нарядах, которые приковали внимание всех участников ужина. В частности, для торжественного мероприятия прелестная Мелания выбрала черное платье из коллекции Akris, стоимость которой достигает 6 тысяч долларов. К наряду первая леди подобрала туфли на каблуке и лаконичные украшения. В то же время Дональд Трамп предстал перед гостями в классическом черном костюме, белой рубашке и бабочке.

Историческая ассоциация Белого дома была реальным партнером моего офиса на протяжении последних трех лет, помогая финансировать эту работу и продвигать важную историю и вечную красоту резиденции. Поэтому хочу поблагодарить вас всех за то, что вы сегодня здесь,
– отметила во время выступления Мелания Трамп.

Однако не только эффектное появление привлекло внимание к президентской чете. Дональд и Мелания показывали нежные отношения на публике. В частности, к участникам ужина они вышли, держась за руки, а во время торжественного мероприятия пара нежно обменялась поцелуями.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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