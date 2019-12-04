В платье за тысячу долларов: Кейт Миддлтон пришла на торжественный прием в Лондоне

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Кейт Миддлтон в Лондоне / Twitter / @KensingtonRoyal

Королева Елизавета II устроила торжественный прием для участников саммита НАТО. Событие не обошла вниманием ее любимица Кейт Миддлтон, которая предстала перед гостями в стильном изумрудном платье.

3 декабря в Букингемском дворце собрались одни из самых влиятельных политиков мира, приехавшие в Лондон отметить юбилейный год существования НАТО. Кроме торжеств они примут участие в важном саммите. Но пока политическое событие только стартовало, а Елизавета II пригласила гостей в свою резиденцию.

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Не обошли вниманием мероприятие и представители монархии. На приеме Елизаветы II можно было увидеть Кейт Миддлтон, принцессу Анну, принца Чарльза с Камиллой. Немалое внимание журналистов привлекла герцогиня Кембриджская, ведь она пришла на прием сама. Известно, что принц Уильям сейчас находится с 4-дневным турне в Омане и Кувейте, поэтому на мероприятии Кейт была единственной представительницей пары.

Однако это не повлияло ни на настроение герцогини, ни на ее вид. К гостям Кейт Миддлтон вышла в изумрудном платье от дизайнерского бренда Emilia Wickstead. Наряд стоит более 1200 долларов, что и привлекло внимание СМИ, ведь герцогиня Кембриджская обычно выбирает бюджетную одежду. Однако торжественный прием, на который пришла такая модница как Мелания Трамп, требовал более роскошной одежды, что и учла герцогиня.

Кейт Міддлтон одягнула брендову сукню
Кейт Миддлтон надела брендовое платье / Instagram / @princewilliam_ina

Кейт Міддлтон у Лондоні
Кейт Миддлтон в Лондоне / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Кемриджська з Джастіном Трюдо
Герцогиня Кемриджская с Джастином Трюдо / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Чарльз і Камілла на зустрічі з Трампами
Принц Чарльз и Камилла на встрече с Трампами / Getty Images

Образ королеви Єлизавети ІІ
Образ королевы Елизаветы II / Twitter / @KensingtonRoyal

Принцеса Анна на прийому
Принцесса Анна на приеме / Twitter / @KensingtonRoyal

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Великобритания Кейт Миддлтон Королівська сім'я Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
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