В платье за тысячу долларов: Кейт Миддлтон пришла на торжественный прием в Лондоне

Королева Елизавета II устроила торжественный прием для участников саммита НАТО. Событие не обошла вниманием ее любимица Кейт Миддлтон, которая предстала перед гостями в стильном изумрудном платье.

3 декабря в Букингемском дворце собрались одни из самых влиятельных политиков мира, приехавшие в Лондон отметить юбилейный год существования НАТО. Кроме торжеств они примут участие в важном саммите. Но пока политическое событие только стартовало, а Елизавета II пригласила гостей в свою резиденцию.

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Не обошли вниманием мероприятие и представители монархии. На приеме Елизаветы II можно было увидеть Кейт Миддлтон, принцессу Анну, принца Чарльза с Камиллой. Немалое внимание журналистов привлекла герцогиня Кембриджская, ведь она пришла на прием сама. Известно, что принц Уильям сейчас находится с 4-дневным турне в Омане и Кувейте, поэтому на мероприятии Кейт была единственной представительницей пары.

Однако это не повлияло ни на настроение герцогини, ни на ее вид. К гостям Кейт Миддлтон вышла в изумрудном платье от дизайнерского бренда Emilia Wickstead. Наряд стоит более 1200 долларов, что и привлекло внимание СМИ, ведь герцогиня Кембриджская обычно выбирает бюджетную одежду. Однако торжественный прием, на который пришла такая модница как Мелания Трамп, требовал более роскошной одежды, что и учла герцогиня.



Кейт Миддлтон надела брендовое платье / Instagram / @princewilliam_ina



Кейт Миддлтон в Лондоне / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцогиня Кемриджская с Джастином Трюдо / Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Чарльз и Камилла на встрече с Трампами / Getty Images



Образ королевы Елизаветы II / Twitter / @KensingtonRoyal