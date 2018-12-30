В платьях и на санках: Ким Кардашян, Кендалл Дженнер и Пэрис Хилтон развлеклись на Новый год

Семья Кардашян знает, как развлекаться на 100%. Яркие представительницы семейства – Ким и Кендалл – устроили зимние съезды на санках. К такой вечеринке присоединилась и наследница гостиничного бизнеса и модель Пэрис Хилтон.

Новогодние праздники – прекрасная возможность развлечься. Поэтому знаменитости, которые имеют неограниченные финансовые ресурсы, любят планировать яркий отдых. Так, одни звезды помчались в жаркие страны, другие же – покоряли снежные склоны.

Читайте также: Ким Кардашян потратила на рождественскую вечеринку почти 1,5 миллиона долларов: шокирующие детали

Зажигательные светские львицы и модели Ким Кардашян, Кендалл Дженнер и Пэрис Хилтон решили объединиться и весело провести время. Знаменитости потанцевали на закрытой вечеринке, засветив стильные и довольно соблазнительные платья. В частности, Ким выбрала приталенный белый наряд с пикантным декольте, Пэрис – терракотовое мини-платье, а Кендалл – салатовое вечернее платье.

В таких роскошных образах звезды решили не только танцевать, но и покорить заснеженные холмы. И хоть на улице был снег, Ким, Пэрис и Кендалл в легких нарядах сели на санки и съезжали с холма. Согласно фото, им было довольно весело.

Кроме этого, в Instagram-stories Ким Кардашян поделилась многими снимками с зимними развлечениями. На фото видно, как Кендалл в платье упала с санок. Также к снежным развлечениям присоединился Канье Уэст, который с восторгом спустился с горки.



Канье Уэст покатался на снежных холмах / Instagram / @kimkardashian



Кендалл Дженнер приняла участие в зимнем развлечении / Instagram / @kimkardashian



Кендалл Дженнер упала с санок / Instagram / @kimkardashian