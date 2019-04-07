В плиссированном тренче: королева Рания ошеломила весенним образом

Бежевый тренч давно стал базовым "маст-хевом" в гардеробе. С ним можно смело экспериментировать и носить под любое мероприятие. Правда, сейчас можно найти тренч в различных видах и с новыми необычными элементами. Так, иорданская королева Рания, которую считают иконой стиля, примерила интересный наряд, который соединен с другим популярным трендом – плиссе.

Жена короля Абдаллы II встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган в Иордании. Новые снимки Рания опубликовала на своей странице в Facebook.

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На своей странице в Instagram Эмине поблагодарила иорданскую королеву за приглашение и приятный разговор. Первые леди не впервые выходят в свет вместе и имеют дружеские отношения. Перед фотографами женщины искренне улыбаются и могут легко обнять друг друга.

Для выхода Рания надела тренч-платье из коллекции бренда Huishan Zhang бежевого цвета с плиссированными вставками нежно-розового оттенка. Дополнили ее образ розовые лодочки на каблуке и маленькая сумка в тон.



Эмине Эрдоган и королева Рания / Instagram / @QueenRania

Жена Реджепа Тайипа Эрдогана подготовила яркий "аутфит" в синем цвете.



Эмине Эрдоган и королева Рания​ / Facebook / @QueenRania



Королева Рания / Facebook / @QueenRania



Эмине Эрдоган и королева Рания​ / Facebook / @QueenRania



Эмине Эрдоган и королева Рания ​/ Facebook / @QueenRania



Эмине Эрдоган и королева Рания​ / Facebook / @QueenRania