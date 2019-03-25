В подозрительно свободном платье: 45-летняя Хайди Клум подогревает слухи о беременности

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц / Getty Images

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на публике в платье, фасон которого подозрительно добавляет ей размеров в талии. 45-летняя звезда подогревает слухи о беременности от 29-летнего музыканта Тома Каулитца.

Слухи о беременности 45-летней модели взбудоражили сеть в начале февраля 2019 года. Несмотря на то, что СМИ приводили всевозможные аргументы по пополнению у Хайди Клум и Тома Каулитца, знаменитости информацию не подтверждают и не опровергают. Однако последним появлением на публике модель вновь заставила говорить о ее беременности.

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45-летняя Хайди Клум, которая уже воспитывает четырех детей, появилась на светском мероприятии в подозрительно свободном платье. Наряд в стиле японского кимоно был довольно свободным в талии, поэтому визуально добавил немало сантиметров стройной Хайди Клум. Однако, если знаменитость все-таки беременна, то платье в таком стиле только помогло скрыть округлый животик.

Хайді ЛКум
Хайди Клум / Getty Images

Хайді Клум
Хайди Клум и Том Каулитц / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Хайди Клум
Источник: LifeStyle 24
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