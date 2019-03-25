В подозрительно свободном платье: 45-летняя Хайди Клум подогревает слухи о беременности

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на публике в платье, фасон которого подозрительно добавляет ей размеров в талии. 45-летняя звезда подогревает слухи о беременности от 29-летнего музыканта Тома Каулитца.

Слухи о беременности 45-летней модели взбудоражили сеть в начале февраля 2019 года. Несмотря на то, что СМИ приводили всевозможные аргументы по пополнению у Хайди Клум и Тома Каулитца, знаменитости информацию не подтверждают и не опровергают. Однако последним появлением на публике модель вновь заставила говорить о ее беременности.

Читайте также: Влюбленные и счастливые: Хайди Клум с женихом Томом Каулитцом посетили вечеринку Элтона Джона

45-летняя Хайди Клум, которая уже воспитывает четырех детей, появилась на светском мероприятии в подозрительно свободном платье. Наряд в стиле японского кимоно был довольно свободным в талии, поэтому визуально добавил немало сантиметров стройной Хайди Клум. Однако, если знаменитость все-таки беременна, то платье в таком стиле только помогло скрыть округлый животик.



Хайди Клум / Getty Images