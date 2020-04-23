В подушке или одеяле: Екатерина Кухар примерила "карантинный" тренд
Известная украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар на карантине активно делится с поклонниками домашними занятиями. Звезда опубликовала фото, на которых позирует в подушке и одеяле.
Изоляция заставляет креативить и придумывать интересные и нестандартные занятия, образы, открывать в себе новые таланты. Екатерина Кухар проводит карантин вместе с мужем Александром Стояновым и детьми – Тимой и Настей. Из-за гастрольной жизни у супругов не было достаточно времени на общение, но теперь все наверстывают. А также балерина уделяет время уходу за собой и экспериментам с внешностью. На ее личной инстаграм-странице появились фото, на которых красавица примерила "карантинные" тренды.
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Екатерина Кухар на днях кардинально сменила имидж, а теперь поделилась пикантными снимками, где похвасталась стройными ножками. Она присоединилась к популярному флешмобу #pillowchallenge.
Любые отношения между людьми – это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость! Pillow or blanket?
– написала в публикации Кухар.
На одном из фото балерина позирует на балконе, обмотавшись в одеяло и подвязав его черным поясом. Ее волосы уложены в локоны, а на лице видим естественный макияж. Екатерина держит в руке бокал шампанского, а ее шею украшает золотая подвеска.
Екатерина Кухар в одеяле та з шампанським в руках / Instagram / @ekaterinakukhar_official
На другой фотографии судья танцевального шоу позирует уже в подушке, которую также подвязала черным поясом. Дополнила "аутфит" черными босоножками на высоком каблуке. В руке она держит бокал шампанского. Екатерина стоит на втором этаже, глядя вниз.
Екатерина Кухар примирила "карантинный" тренд / Instagram / @ekaterinakukhar_official
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