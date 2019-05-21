В поисках себя: неоднозначный сад скульптур, который выворачивает человека изнутри

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Сад скульптур "Путь Виктора"
Сад скульптур "Путь Виктора" / Pinterest

Сад скульптур "Путь Виктора" (ранее – "Путь Виктории") в ирландском графстве Уиклоу поражает своей откровенностью и вызывает неоднозначные чувства – влагалище с зубами, мать, которая то кормит, то душит своего ребенка, человек, который разрубает себя пополам.

Создал необычный сад Виктор Лангхельд в 1989 году, когда вернулся из путешествия в Индию. Там он искал духовное просветление. И его детище стало символом болезненного и тяжелого перерождения человека, который потерялся в этом мире, пишет Cameralabs

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Виктор Лангхельд // Фото Anna O'Rourke

"Путь Виктора" был разработан, как умозрительное пространство для лиц в возрасте от около 28 до 60 лет, которые чувствуют потребность в том, чтобы оценить качество и направление своей жизни. Это что-то вроде паломничества среднего возраста для самопереориентации и самопереоценки,
– описал свой проект Лангхельд.

Уже при входе в парк вы понимаете – сейчас будет происходить нечто очень странное, такое, что озадачивает, что заставит мозг отказаться от привычных конструкций восприятия реальности.

Так, ворота имеют вид влагалища с зубами, которое находится под охраной змеи.


Вход в сад скульптур // Victor's Way

Пройдя через тоннель, вы увидите семь лесных скульптур, которые с высокой вероятностью найдут в вас отклик в виде боли, растерянности и отвращения.

Первая – скульптура ребенка, который рождается из гниющего человеческого кулака. Кажется, что он распадается на маленькие косточки.


Фото – Wicklow Daily Photo

Вторая – женщина, которая вместо одной ноги имеет рыбий хвост и крепко держит девушку. И не понятно, хочет ли она ее задушить, или накормить своим молоком(?).


Фото – Stella Stenroos


Фото – Daniel Dudek

Третья – мужчина рассекает себя мечом пополам. Оружие держит еще одна отрубленная рука.

Сад скульптур "Путь Виктора": фото – Wow Amazing

Четвертая называется "Темная ночь в душе". Она символизирует истощенного Будду в позе лотоса.


Фото – Wow Amazing

Пятая скульптура – гигантский палец, торчащий из земли. На ногте написано "создать или умереть".


Фото – Wicklow Daily Photo

Шестая – человек, наполовину погруженный в болото.

Сад скульптур "Путь Виктора": фото – Pinterest

Седьмая – человек в нирване, который сидит с закрытыми глазами.


Фото – Daniel Dudek

Также в саду есть ряд скульптур Ганеша – слоноголового бога мудрости и благополучия в индуизме. Их создал индийский мастер Баскаран.


Скульптуры Ганеша // tripfreakz

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Исскусство Новости культуры
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