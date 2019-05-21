В поисках себя: неоднозначный сад скульптур, который выворачивает человека изнутри
Сад скульптур "Путь Виктора" (ранее – "Путь Виктории") в ирландском графстве Уиклоу поражает своей откровенностью и вызывает неоднозначные чувства – влагалище с зубами, мать, которая то кормит, то душит своего ребенка, человек, который разрубает себя пополам.
Создал необычный сад Виктор Лангхельд в 1989 году, когда вернулся из путешествия в Индию. Там он искал духовное просветление. И его детище стало символом болезненного и тяжелого перерождения человека, который потерялся в этом мире, пишет Cameralabs.
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Виктор Лангхельд // Фото Anna O'Rourke
"Путь Виктора" был разработан, как умозрительное пространство для лиц в возрасте от около 28 до 60 лет, которые чувствуют потребность в том, чтобы оценить качество и направление своей жизни. Это что-то вроде паломничества среднего возраста для самопереориентации и самопереоценки,
– описал свой проект Лангхельд.
Уже при входе в парк вы понимаете – сейчас будет происходить нечто очень странное, такое, что озадачивает, что заставит мозг отказаться от привычных конструкций восприятия реальности.
Так, ворота имеют вид влагалища с зубами, которое находится под охраной змеи.
Вход в сад скульптур // Victor's Way
Пройдя через тоннель, вы увидите семь лесных скульптур, которые с высокой вероятностью найдут в вас отклик в виде боли, растерянности и отвращения.
Первая – скульптура ребенка, который рождается из гниющего человеческого кулака. Кажется, что он распадается на маленькие косточки.
Фото – Wicklow Daily Photo
Вторая – женщина, которая вместо одной ноги имеет рыбий хвост и крепко держит девушку. И не понятно, хочет ли она ее задушить, или накормить своим молоком(?).
Фото – Stella Stenroos
Фото – Daniel Dudek
Третья – мужчина рассекает себя мечом пополам. Оружие держит еще одна отрубленная рука.
Сад скульптур "Путь Виктора": фото – Wow Amazing
Четвертая называется "Темная ночь в душе". Она символизирует истощенного Будду в позе лотоса.
Фото – Wow Amazing
Пятая скульптура – гигантский палец, торчащий из земли. На ногте написано "создать или умереть".
Фото – Wicklow Daily Photo
Шестая – человек, наполовину погруженный в болото.
Сад скульптур "Путь Виктора": фото – Pinterest
Седьмая – человек в нирване, который сидит с закрытыми глазами.
Фото – Daniel Dudek
Также в саду есть ряд скульптур Ганеша – слоноголового бога мудрости и благополучия в индуизме. Их создал индийский мастер Баскаран.
Скульптуры Ганеша // tripfreakz