В поисках себя: неоднозначный сад скульптур, который выворачивает человека изнутри

Сад скульптур "Путь Виктора" (ранее – "Путь Виктории") в ирландском графстве Уиклоу поражает своей откровенностью и вызывает неоднозначные чувства – влагалище с зубами, мать, которая то кормит, то душит своего ребенка, человек, который разрубает себя пополам.

Создал необычный сад Виктор Лангхельд в 1989 году, когда вернулся из путешествия в Индию. Там он искал духовное просветление. И его детище стало символом болезненного и тяжелого перерождения человека, который потерялся в этом мире, пишет Cameralabs.

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Виктор Лангхельд // Фото Anna O'Rourke

"Путь Виктора" был разработан, как умозрительное пространство для лиц в возрасте от около 28 до 60 лет, которые чувствуют потребность в том, чтобы оценить качество и направление своей жизни. Это что-то вроде паломничества среднего возраста для самопереориентации и самопереоценки,

– описал свой проект Лангхельд.

Уже при входе в парк вы понимаете – сейчас будет происходить нечто очень странное, такое, что озадачивает, что заставит мозг отказаться от привычных конструкций восприятия реальности.

Так, ворота имеют вид влагалища с зубами, которое находится под охраной змеи.



Вход в сад скульптур // Victor's Way