В полосатом джемпере и с красной сумкой: Кейт Миддлтон поразила стильным образом

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям дали старт регаты Кубка Короля в Гринвиче, в юго-восточном Лондоне. Супруги ошеломили ярким общим выходом, а также прокомментировали появление на свет племянника – сына Меган Маркл и принца Гарри, который родился в 5:26 во вторник, 6 мая.

Стилист Кейт экс-редактор Vogue Вирджиния Чедвик-Хили в очередной раз подготовила для герцогини интересный и оригинальный образ.

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Так, Миддлтон появилась на публике в черно-белом полосатом джемпере и широких брюках с двумя рядами пуговиц от бренда L. K. Bennett. Темно-синие туфли на устойчивых каблуках и красный клатч стали замечательными сочетаниями для дневного выхода.

Вместе с этим, Кэтрин распустила длинные волосы и закрутила их в крупные локоны. Такой look герцогини Кембриджской стал одним из модных экспериментов Вирджинии, пока на должность стилиста не вернется из декретного отпуска Наташа Арчер (она с 2014 года лично следит за стилем жены принца Уильяма).

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

В комментарии журналистам Кейт и Уильям смешно пошутили над новоиспеченными родителями – Меган Маркл и принцем Гарри.

"Добро пожаловать в общество неспящих родителей", – сказали герцог и герцогиня Кембриджские.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Смотрите видео: как Кейт и Уильям прокомментировали рождение ребенка герцогов Сассекских​

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Кейт Миддлтон Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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