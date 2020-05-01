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В полупрозрачной футболке и в объятиях любимого: Ана де Армас отпраздновала день рождения

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Ана де Армас відсвяткувала день народження
Ана де Армас відсвяткувала день народження / Instagram / @ana_d_armas

Кубинская киноактриса еще в феврале в этом году закрутила роман с голливудской звездой Беном Аффлеком, с которым проводит изоляцию. Вместе с любимым Ана де Армас отпраздновала свой 32-й день рождения. Знаменитость поделилась чувственными кадрами, на которых позировала рядом с избранником в откровенной полупрозрачной футболке.

Ана де Армас и Бен Аффлек на протяжении карантина неоднократно попадали в объектив папарацци, однако на этот раз влюбленные решили поделиться романтическими кадрами, сделанными самостоятельно. Актриса опубликовала серию фото на личной странице в инстаграме по случаю 32-го дня рождения, который она отметила с любимым вчера, 30 апреля.

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Праздник пара разделила лишь вдвоем. Они изолировались в доме среди пустыни и наслаждались компанией друг друга. Несмотря на карантин, Бену Аффлеку удалось организовать для избранницы настоящее торжество с многочисленными воздушными шариками, шоколандим тортом со свечами и романтической прогулкой среди умопомрачительных пейзажей.

Спасибо всем за пожелания ко дню рождения и любовь! Выпьем за еще один замечательный год,
– прокомментировала именинница Ана де Армас.

Для знакового дня она выбрала смелый образ. Звезда позировала в джинсах и в полупрозрачной футболке пудрового цвета без белья, засветив бюст в облегающей одежде. Ее look завершили многочисленные золотые цепочки с амулетами. Самый большой шквал обсуждения вызвали кадры, на которых звезда предстала в объятиях возлюбленного Бена Аффлека. На одной фотографии пара наслаждалась прогулкой по каменной пустыне, а на другой – закатом солнца. 

Что известно о романе Бена Аффлека и Аны де Армас?
Звезды познакомились на съемочной площадке фильма "Глубокая вода". Именно тогда в феврале 2020 года зародились их чувства. После завершения съемок актеры устроили романтический отпуск и сейчас не скрывают свои чувства от прессы, однако никоим образом не комментируют роман.
Инсайдеры уверяют, что Бен Аффлек и Ана де Армас съехались в поместье актера в Лос-Анджелесе, где и проводят изоляцию. Голливудская звезда хочет познакомить новую избранницу с тремя детьми от первого брака с актрисой Дженнифер Гарнер – 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 8-летним Сэмом.

Автор: Марина Джура
Теги: Звездные дни рождения Бен Аффлек Новости LifeStyle Звездные романы LifeStyle
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