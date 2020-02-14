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В полупрозрачной платье с перьями: соблазнительный образ Насти Каменских

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Настя Каменских на "Украинской песне года" / Instagram / @kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Она продемонстрировала эффектный образ на красной дорожке Национальной музыкальной премии "Украинская песня года".

В среду, 12 февраля, в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась церемония награждения музыкальной премии, инициаторами которой стали Олег Винник и Михаил Поплавский. Статуэтки за вклад в украинскую музыку получили многие украинские звезды. Среди них была и Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK.

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Звезда умеет поражать публику эффектным нарядом. На красной дорожке премии она позировала перед камерами в очень привлекательном аутфите. Настя была одета в полупрозрачное платье, расшитое перьями и с соблазнительным декольте с тонким ремешком на талии. Такой наряд артистка совместила со светлыми блестящими босоножками.

Завершила образ NK красивая укладка локонами на одну сторону. Особого шарма добавляло украшение на голове. У певицы был яркий макияж, с акцентом на глазах и нюдовой помадой.

Настя Каменських
Настя Каменских позирует на красной дорожке / Instagram / @kamenskux

Певица опубликовала на своей инстаграм-странице фото с церемонии.

Песня "Обещаю" навсегда останется для меня особенной, ведь она стала моим обетом любимому мужчине. И мне очень приятно, что она продолжает собирать награды,
– подписала фотографию Каменских.

Настя Каменських
Настя Каменских на премии "Украинская песня года" / Instagram / @kamenskux

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Настя Каменских Стиль и мода
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