В полупрозрачной платье с перьями: соблазнительный образ Насти Каменских
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Она продемонстрировала эффектный образ на красной дорожке Национальной музыкальной премии "Украинская песня года".
В среду, 12 февраля, в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась церемония награждения музыкальной премии, инициаторами которой стали Олег Винник и Михаил Поплавский. Статуэтки за вклад в украинскую музыку получили многие украинские звезды. Среди них была и Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK.
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Звезда умеет поражать публику эффектным нарядом. На красной дорожке премии она позировала перед камерами в очень привлекательном аутфите. Настя была одета в полупрозрачное платье, расшитое перьями и с соблазнительным декольте с тонким ремешком на талии. Такой наряд артистка совместила со светлыми блестящими босоножками.
Завершила образ NK красивая укладка локонами на одну сторону. Особого шарма добавляло украшение на голове. У певицы был яркий макияж, с акцентом на глазах и нюдовой помадой.
Настя Каменских позирует на красной дорожке / Instagram / @kamenskux
Певица опубликовала на своей инстаграм-странице фото с церемонии.
Песня "Обещаю" навсегда останется для меня особенной, ведь она стала моим обетом любимому мужчине. И мне очень приятно, что она продолжает собирать награды,
– подписала фотографию Каменских.
Настя Каменских на премии "Украинская песня года" / Instagram / @kamenskux
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