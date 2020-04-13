24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В полупрозрачном боди: беременная Джамала засветила округлый живот

- Читати новину українською
Джамала засветила округлый живот / Instagram / @jamalajaaa

Известная певица готовится во второй раз стать мамой. Несмотря на то, что Джамала не афиширует пол и прогнозируемую дату появления на свет малыша, она с радостью делится изменениями своего тела. Так, звезда засветила округлый живот в новой домашней съемке.

Джамала одна из тех знаменитостей украинского шоу-бизнеса, которые тщательно соблюдают карантинный режим. Звезда остается дома не только ради своего здоровья, но и ради будущего малыша. Во время второй беременности певица решила оградить себя от рисков в период пандемии коронавируса.

Читайте также Джамала выразила благодарность врачам и вспомнил собственные болезни архивные кадры звезды

На личной странице в Инстаграме Джамала активно публикует новые фотографии из своей квартиры в Киеве. Она чуть ли не ежедневно устраивает домашние съемки в ярких образах и с макияжем. А сегодня, 13 апреля, решила показать себя "утреннюю".

Перед камерой артистка позировала на полу без косметики на лице. На ней широкие рваные джинсы черного цвета и обтягивающее нюдовое боди с узорами, которое позволяет будущей мамочке показать свое тело в полной красе. Легкий материал наряда помог Джамале сделать акцент на округлом животе. Утреннее солнечные лучи и искренняя улыбка певицы добавили гармонии серии фотографий. Чтобы увидеть звезду в полной красе, листайте вправо!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, что о пополнении в семье Джамала сообщила фотографией на инстаграм-странице, на которой позировала рядом с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром на берегу моря. Исполнительница призналась, что мечтает о большой семье, в которой будет воспитывать четырех потомков. Звезда не станет отказываться от музыкальной карьеры и продолжит записывать песни даже в положении.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные родители Джамала
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
11 апреля 14:53 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 10:32 Алессандре Амбросио – 39! 4 секрета красоты от экс-"ангела" Victoria's Secret
Юлія Девда
10 апреля 18:30 Лучшие фильмы 2020 года, которые уже доступны в онлайн
Юлія Михайлова
10 апреля 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
10 апреля 16:30 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба

Новости
Больше новостей