В полупрозрачном халате за 200 тысяч гривен: Тина Кароль посетила съемки "Вечернего квартала"

Украинская певица Тина Кароль посетила новогодний выпуск шоу "Вечерний квартал" в смелом и откровенном наряде от итальянского бренда Rosamosario.

Новые снимки Кароль опубликованы на ее фан-странице в Instagram. В подписи отмечается, что стоимость наряда от бренда – 7 200 долларов (около 200 тысяч гривен). В комплекте, который соединила Тина, есть два длинных халата и корсет.

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На сайте Rosamosario цена на первый прозрачный халат – 2 400 евро, второй бежевого цвета, Тина надела сверху, – 1 406 евро. Завершает образ корсет с вышивкой стоимостью 1 180 евро. Однако неизвестно, какую обувь выбрала певица. Завершили образ Тины Кароль традиционная укладка и красная помада.

Заметим, что не всем поклонникам звезды такой аутфит по нраву.

"Прости меня, Тина, но такой лук мне не понять", "Тина красавица. И всегда выглядит женственно и стильно, но этот наряд – перебор, клоунада", "Бренд очень популярен за рубежом, не раз одевал Бейонсе и Мадонну, у них теперь еще одна знаменитая жемчужина в коллекции", – пишут пользователи в сети.



Тина Кароль / Instagram @tinakarol_fantina



Тина Кароль / Instagram @tinakarol_fantina



Тина Кароль / Instagram @tina_karol