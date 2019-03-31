В полупрозрачном платье со смелым разрезом: Кейт Бекинсейл на красной дорожке NAACP Image Award

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Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл, которая закрутила роман с 25-летним экс-женихом Арианы Гранде Питом Дэвидсоном, ошеломила стройной фигурой в возрасте 45 лет.

Актриса посетила американскую премию NAACP Image Awards, вручаемую Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы.

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Для выхода на красную дорожку Бекинсейл надела провокационное геометрическую платье от Julien Macdonald. На такой наряд около 448 тысяч гривен.

Платье подчеркивает пышное декольте и узкую талию Кейт. Образ знаменитости дополнили черные босоножки на высоких каблуках.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
​Кейт Бекинсейл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
​Кейт Бекинсейл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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