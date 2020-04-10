В постели без бюстгальтера: Jerry Heil поделилась эротическим кадром

Популярная украинская певица Jerry Heil опубликовала откровенное фото и взбудоражила ним сеть. Исполнительница запечатлена в постели без макияжа и бюстгальтера.

Яркая и зажигательная Jerry Heil умеет удивлять поклонников. Она не боится экспериментировать с образами и делиться откровенными признаниями. Свободно выражает свое мнение и не берет близко к сердцу то, что говорят другие. Jerry Heil нежная и одновременно сильная девушка, и ярко демонстрирует это на сцене.

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На личной странице в Инстаграме звезда опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует в постели. Jerry Heil предстала без макияжа и бюстгальтера, что создало ажиотаж среди ее подписчиков. Однако даже в таком виде девушка выглядит великолепно. Шею красавицы украшает минималистичная подвеска.

Все, что вам надо знать про это фото – я сделала его ногой,

– подписала кадр певица.



Jerry Heil в постели / Instagram / @thejerryheil