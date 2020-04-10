24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В постели без бюстгальтера: Jerry Heil поделилась эротическим кадром

- Читати новину українською
Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Популярная украинская певица Jerry Heil опубликовала откровенное фото и взбудоражила ним сеть. Исполнительница запечатлена в постели без макияжа и бюстгальтера.

Яркая и зажигательная Jerry Heil умеет удивлять поклонников. Она не боится экспериментировать с образами и делиться откровенными признаниями. Свободно выражает свое мнение и не берет близко к сердцу то, что говорят другие. Jerry Heil нежная и одновременно сильная девушка, и ярко демонстрирует это на сцене.

Читайте также: Катя Осадчая показала архивные фото в купальнике

На личной странице в Инстаграме звезда опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует в постели. Jerry Heil предстала без макияжа и бюстгальтера, что создало ажиотаж среди ее подписчиков. Однако даже в таком виде девушка выглядит великолепно. Шею красавицы украшает минималистичная подвеска.

Все, что вам надо знать про это фото – я сделала его ногой,
– подписала кадр певица.


Jerry Heil в постели / Instagram / @thejerryheil

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Jerry Heil
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 16:47 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 16:30 Подушка и одеяло вместо платья: звезды в Украине и мире примеряют "карантинный" тренд
Уляна Журба
сегодня 12:42 Что делать на карантине, когда скучно: интересные идеи
Квітослава Туз
сегодня 11:23 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
9 апреля 13:40 "Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей