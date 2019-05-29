В повседневном образе: Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку

Первая леди Франции показывает отличный пример женам президентов других стран. 66-летняя Бриджит Макрон взяла на прокат велосипед и прогулялась по муниципалитету на севере Франции, наслаждаясь его атмосферой.

Несколько дней назад Бриджит вместе со своим мужем Эммануэлем Макроном прибыли в его родной город Ле-Туке-Пари-Плажа. В муниципалитете, расположенном на севере Франции, президентская чета приняла участие в голосовании в Европарламент. В день голосования первая леди Франции засветилась перед сторонниками в любимом белом пальто, а после этого прогулялась по улицам городка.

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Пока Эммануэль Макрон совершал официальные выходы и решал важные государственные дела, его жена Бриджит наслаждалась атмосферой Ле-Туке-Пари-Плажа, гуляя на велосипеде. Для активного отдыха 66-летняя француженка выбрала белую куртку с капюшоном, темные зауженные джинсы и замшевые ботильоны на невысоком каблуке. Дополнила образ стильными солнцезащитными очками, а, прогуливаясь по родному городу своего мужа, улыбалась всем местным.



Бриджит Макрон / Instagram / @kenniche.lahouari