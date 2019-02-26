В правилах нет пункта о гастролях участника в РФ, – СТБ прокомментировали договор Евровидения

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MARUV
MARUV / Instagram / @eurovision.ua

Телеканал СТБ, который согласно Правилам, утвержденным НСТУ, самостоятельно и за свой счет проводит Нацотбор и трансляцию, прокомментировали договор, который должен подписать представитель Украины. По их словам, в нем нет пункта, в котором было бы указано, что он должен отказаться от гастролей в стране-агрессоре.

Скандал вокруг эпатажной победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV не утихает. Певица самостоятельно отказалась представлять Украину на международном конкурсе в Израиле, комментируя это тем, что она не смогла прийти к согласию с Национальным вещателем. Почему MARUV отказалась подписать договор и какие пункты в нем присутствуют узнавало интернет-издание Медианяня у представителей телеканала СТБ.

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По их словам, в контракте нет ни одного пункта, который бы касался гражданской позиции участника или его гастролей в России, потому что раньше не было такой необходимости. Однако нынешние обсуждения доказывают то, что вопрос, какой именно артист может представлять Украину стоит очень серьезно.

Да, этот момент нуждается в урегулировании, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих нацотбора. При этом сразу возникают три вопроса: 1) какой должна быть процедура проверки артистов и их семей на гражданскую позицию, график гастролей, частные концерты, сотрудничество с российскими музыкантами и тому подобное; 2) соответствует ли она демократическим подходам, приемлемым для цивилизованного общества; 3) кто это будет делать? Ведь задача телеканала – производство и трансляция, а проверять должны другие службы,
– прокомментировали представители телеканала СТБ.

Однако на официальной странице Евровидения в Instagram сообщают о том, что в контракте с НСТУ такой пункт присутствует и у победителя есть ровно сутки на то, чтобы обдумать его условия.

Марув не їде представляти Україну
Скриншот из Instagram

Также в СТБ добавили, что поклонники Евровидения знают, что участникам всегда ставят те вопросы, которые волнуют украинскую аудиторию, пусть они будут острыми и неудобными. Поэтому не стоит утверждать, что вопросы о политической позиции артиста некорректны.

Именно за честность эти 4 года зрители и уважают Нацотбор. Выбирая своего представителя, мы не имеем права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов. Речь не о проверке на патриотизм, а о реакции на запрос общественности. В этом году перед финалом он был именно таким,
– заявили представители телеканала СТБ.

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Теги: LifeStyle MARUV Евровидение 2019 Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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