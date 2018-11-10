В предвкушении праздника: в сети появились новые семейные фото принца Чарльза к его юбилею

Ко дню рождения принца Чарльза, который состоится в среду, 14 ноября, королевская семья делает паузу для светских мероприятий и проводит много времени вместе, поэтому снялись в совместной фотосессии. Новые фотографии появились в сети в субботу, 10 ноября.

В новом документальном фильме о королевской семье принц Уильям сказал о своем желании чаще видеть отца дома с внуками, а реже за документами. Герцог Уэльский прислушался к пожеланию сына, и они снялись в совместной фотосессии в изысканном наряде.

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Новая галерея с эксклюзивными фотографиями, на которых принц Чарльз вместе со своими сыновьями, была выпущена на Royal Mail. Одну из фотографий в виде открытки опубликовал на своей странице в Instagram фотограф Крис Джексон.

Я жду, чтобы отправлять вам свои рождественские подарки только с помощью этой открытки,

– прокомментировал фотографию Крис.

Официальный королевский комментатор Omid Scobie тоже опубликовал новую фотографию на своей странице в Twitter и добавил, что новый портрет Герцога Уэльского и его сыновей Уильяма и Гарри будет использоваться в эксклюзивной коллекции марок по случаю 70-летия принца Чарльза.