В предвкушении Рождества: бренд H&M поделился первым снятым мини-сериалом
Знаменитый шведский бренд одежды H&M решил порадовать своих поклонников не только качественной одеждой. К Рождеству 2018 марка запустила мини-сериал о любимом зимнем празднике.
Два рождественских эпизода появились на YouTube-канале бренда. Ролики продолжительностью 30 секунд полностью передают праздничную атмосферу и создают радостное настроение.
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Ответственным за замысел видео стал режиссер Мэтт Пьемонт, а главную роль в мини-сериях сыграла американская актриса Обри Пласа. В съемках также приняли участие двойняшки Элизабет и Виктория Леонхарда, которые ранее снимались для новогодней кампании H&M.
Обри Пласа / Instagram @hm
По сюжету кратких роликов, события происходят в приморском отеле, который по-зимнему красиво заснежило. В первом эпизоде главная гостья попадает в неловкую ситуацию с парнем, которого встречает на рецепции. А потом в отеле царит настоящая праздничная атмосфера – все готовятся к веселой вечеринке, танцуя под зажигательную музыку в своих номерах.
Смотреть первый эпизод мини-сериала H&M (видео):
Смотреть второй эпизод мини-сериала H&M (видео):