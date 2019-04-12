В прекрасной форме и на прогулке: Мик Джаггер опубликовал первое фото после операции на сердце

61 Читати новину українською
Мик Джаггер
Мик Джаггер / Instagram / @mickjagger

75-летний английский рок-музыкант Мик Джагерр недавно перенес сложную операцию, однако сейчас он прекрасно выглядит и наслаждается первыми отголосками весны.

Первое фото после операции по замене клапана в сердце в одной из больниц Нью-Йорка он обнародовал в своем Instagram. Перед этим он только благодарил своих поклонников за веру и поддержку у него, а уже вчера, 11 апреля, он подтвердил все слухи о его выздоровлении.

Читайте также: 75-летний Мик Джаггер перенес большое турне из-за операции на сердце

"Прогулка в парке", – подписал он свое фото в социальной сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mick Jagger (@mickjagger)

 

Мик Джагерр надел стильный и молодежный образ, который состоял из серых джинсов, темно-синей рубашки, кроссовок Nike и кепки. Фронтмен The Rolling Stones получил тысячи положительных комментариев, где поклонники радуются, что с Миком все в порядке и его скоро можно будет увидеть на сцене.

Стоит добавить, что из-за срочной операции на сердце Мик Джаггер был вынужден перенести большое концертное турне, старт которого планировался на 20 апреля от Майами. Хоть Мику Джаггеру уже значительно легче, врачи порекомендовали 75-летнему певцу полностью пройти реабилитационный период, который продлится до лета.

Кто такой Мик Джаггер?Это английский рок-музыкант, а также вокалист группы The Rolling Stones, которая была основана еще в 1962 году и стала одной из самых популярных в музыкальной индустрии. В свое время Джаггер также был основателем и участником рок-группы SuperHeavy. В составе группы Джаггер вместе с музыкантами выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, тираж которых превысил 250 миллионов экземпляров. Коллектив The Rolling Stones заработал множество музыкальных наград, в частности его заслуги высоко оценила королева Елизавета II, которая в честь его 60-летия в 2003 году посвятила музыканта в рыцари.

blog_ava
Телеканал "1+1" планирует подать в суд на Порошенко: причина иска
сегодня
2719
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
сегодня 11:14 Как разделать рыбу на филе – пошаговая инструкция
Богданна Рибак 30
От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
11 апреля 19:24 От "Караоке на Майдане" до Евровидения: интересные факты о творчестве MELOVIN, которые поражают
182
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
11 апреля 18:10 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля
115
Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
11 апреля 17:11 Торт "Сникерс" – рецепт изысканного десерта
Богданна Рибак 119
Королевский апрель: чем особенный этот месяц для британской семьи
11 апреля 13:05 Королевский апрель: чем особенный этот месяц для британской семьи
405
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук